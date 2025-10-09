Menü Suche
Premier League

Kehrtwende bei Maguire?

von Fabian Ley - Quelle: The Sun
1 min.
Maguire klatscht @Maxppp

Manchester United und Harry Maguire setzen die Zusammenarbeit womöglich doch fort. Laut einem Bericht der ‚Sun‘ laufen Gespräche zwischen den Red Devils und dem Innenverteidiger über eine Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags. Der 32-Jährige selbst hoffe, noch in diesem Jahr ein neues Arbeitspapier bei United zu unterschreiben.

Zuletzt hatte es noch danach ausgesehen, dass sich die Wege im kommenden Sommer nach dann fast sieben Jahren trennen werden. Maguire hat einen Markt in Saudi-Arabien, Berichten zufolge strecken Al Nassr und Al Ettifaq die Fühler aus. Doch laut der ‚Sun‘ nähert sich der 64-fache englische Nationalspieler nun einem neuen Vertrag in Manchester.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
