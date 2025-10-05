Menü Suche
Premier League

Lukrative Optionen für Maguire

von Fabian Ley - Quelle: The Mirror
Maguire klatscht @Maxppp

Harry Maguire weckt Interesse in Saudi-Arabien. Laut einem Bericht des ‚Mirror‘ steht der Innenverteidiger von Manchester United bei Al Nassr und Al Ettifaq auf dem Zettel. Dem 32-Jährigen, der aufgrund seines am Saisonende auslaufenden Vertrags ab Januar ohne Zustimmung seines Klubs woanders ein zur kommenden Spielzeit gültiges Arbeitspapier unterschreiben könnte, winke in der Wüste ein hohes Gehalt.

In der laufenden Premier League-Saison kam Maguire siebenmal zum Einsatz, stand dabei jedoch nur zweimal in der Startelf. Dem Bericht zufolge wird nicht mit einem neuen Vertragsangebot der Red Devils für den 64-fachen englischen Nationalspielers gerechnet. Bei Al Nassr würde Maguire erneut auf Superstar Cristiano Ronaldo (40) treffen, mit dem er bereits in Manchester zusammen die Schuhe geschnürt hatte.

