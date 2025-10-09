70 Millionen: Fernandes vor United-Abflug?

Manchester United droht möglicherweise ein Abgang von Bruno Fernandes (31). Laut ‚Talksport‘ plant Al Ittihad im kommenden Sommer einen Vorstoß beim Mittelfeldspieler, da Fabinho (31) und N’Golo Kanté (34) den Verein ablösefrei verlassen könnten. Für den Portugiesen müssten dem Bericht zufolge mindestens 70 Millionen Euro fällig werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Transferperiode erreichte United ein 100 Millionen Euro schweres Angebot aus Saudi-Arabien. Fernandes, dessen Vertrag 2027 ausläuft, lehnte jedoch ab, da er bei den Red Devils bleiben wollte. Ob er auch im kommenden Jahr bei dieser Entscheidung bleibt?