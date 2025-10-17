Neuer Trainerjob für Benítez

Rafael Benítez kehrt offenbar an die Seitenlinie zurück. Laut dem griechischen Portal ‚Sport24‘ übernimmt der 65-Jährige bei Panathinaikos Athen. Benítez befinde sich derzeit in Griechenland, um die letzten Details zu klären. Es winke ein Vertrag bis 2027 mit einem Jahresgehalt von fünf Millionen Euro.

Panathinaikos wird seit Mitte September erneut von Christos Kontis trainiert. Derzeit steht der 20-fache Meister nur auf Platz sieben. Benítez wurde im März 2024 bei Celta Vigo entlassen und ist seitdem ohne Verein. Die längste Zeit seiner Trainerlaufbahn hatte der Spanier von 2004 bis 2010 beim FC Liverpool verbracht.