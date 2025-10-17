Menü Suche
Kommentar
Super League

Neuer Trainerjob für Benítez

von David Hamza - Quelle: Sport24
Rafael Benítez ist derzeit auf der Suche nach einer neuen Anstellung. @Maxppp

Rafael Benítez kehrt offenbar an die Seitenlinie zurück. Laut dem griechischen Portal ‚Sport24‘ übernimmt der 65-Jährige bei Panathinaikos Athen. Benítez befinde sich derzeit in Griechenland, um die letzten Details zu klären. Es winke ein Vertrag bis 2027 mit einem Jahresgehalt von fünf Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Panathinaikos wird seit Mitte September erneut von Christos Kontis trainiert. Derzeit steht der 20-fache Meister nur auf Platz sieben. Benítez wurde im März 2024 bei Celta Vigo entlassen und ist seitdem ohne Verein. Die längste Zeit seiner Trainerlaufbahn hatte der Spanier von 2004 bis 2010 beim FC Liverpool verbracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Super League
Panathinaikos
Rafael Benítez

Weitere Infos

Super League Super League
Panathinaikos Logo Panathinaikos Athens
Rafael Benítez Rafael Benítez
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert