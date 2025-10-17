Rose denkt an Comeback

In Deutschland hat Marco Rose mit Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und zuletzt RB Leipzig schon einige Stationen hinter sich. Bei den Sachsen wurde er im März von seinen Aufgaben entbunden. Mit einem Comeback hat sich der Übungsleiter aber bereits angefreundet, auf die Bundesliga besteht er dabei nicht.

Bei einer Charity-Veranstaltung äußerte sich Rose zu seiner Zukunft. Der ‚kicker‘ zitiert den aktuell vereinslosen Coach dazu: „Ich will unbedingt zurück auf die Bank, aber das muss nicht heute, nicht morgen und nicht übermorgen sein.“ Nach Stationen in der deutschen und österreichischen Bundesliga könnte sich der gebürtige Leipziger auch ein Engagement in einer neuen Liga vorstellen: „Es muss einfach passen - und vielleicht ist es dann jetzt mal das Ausland.“

Übereilig hat es Rose dabei aber offensichtlich nicht. „Ich glaube, dass der Tag kommen wird. Man wird mich sicherlich wieder auf einem Trainingsplatz und im Stadion sehen“, so Rose. Es bleibt abzuwarten, ob der 49-Jährige tatsächlich den Weg ins Ausland wagt oder erneut im deutschen Oberhaus anheuert.