Wildes Benzema-Gerücht | Neymars Wechselplan

Türkei-Interesse an Benzema

Zieht die Süper Lig den nächsten Star an Land? Laut ‚Fotomac‘ denkt Fenerbahce über die Verpflichtung von Karim Benzema nach. Der türkische Spitzenklub habe über seine Agenten das Interesse am 37-jährigen Torjäger hinterlegt. Dem Bericht zufolge hat Trainer Domenico Tedesco nach dem durchwachsenen Saisonstart gegenüber Präsident Sadettin Saran betont, dass ein abschlussstarker Stürmer benötigt werde. Ein weiterer Kandidat laut ‚Esporte Record‘: Memphis Depay, der Corinthians im Winter verlassen könnte. Der brasilianische Erstligist will den 31-Jährigen allerdings nur ungern abgeben. Neben Depay soll Benzema ganz oben auf der Liste stehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag des Franzosen bei Al Ittihad läuft am Saisonende aus. Sollte Fener eine positive Antwort des Ex-Real-Stars bekommen, würden sie den Transferprozess vorantreiben, berichtet ‚Fotomac‘. Dann stünde sogar eine vorzeitige Trennung von Jhon Durán im Raum, der von Al Nassr ausgeliehen ist und auch wegen Verletzungen bislang nicht überzeugen konnte. Zwei größere Hürden müssten die Istanbuler jedoch überwinden: Zum einen soll Benzema in der Wüste ein Jahresgehalt von 50 Millionen Euro beziehen, zum anderen lockt José Mourinho mit einem Wechsel zu Benfica Lissabon.

Neymar über Italien zur WM?

Ein weiterer Superstar steht vor einer ungewissen Zukunft. Neymars Vertrag beim FC Santos ist nur bis Jahresende datiert. Im Sommer 2026 steht mit der Weltmeisterschaft womöglich das letzte große Highlight des Brasilianers auf internationaler Bühne an, für das sich der 33-Jährige in Form bringen will. Zuletzt wurde Neymar mit einem Wechsel in die MLS zu Inter Miami in Verbindung gebracht, wo es zu einer spektakulären Wiedervereinigung des MSN-Trios kommen könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allerdings sollen seine Berater auch den europäischen Markt sondieren, um ein Comeback in der Nationalmannschaft unter Trainer Carlo Ancelotti zu ermöglichen. Im Sommer hatte die SSC Neapel Interesse gezeigt, sah aber von einer Verpflichtung ab. Auch bei Inter Mailand wurde der Edeltechniker Berichten zufolge angeboten. Laut ‚Sportmediaset‘ ist ein künftiger Transfer nach Italien noch nicht ganz vom Tisch. Zwar sei ein Wechsel zu Inter unrealistisch, aber bei anderen Serie A-Klubs könne Neymar in den Fokus rücken. Die Beziehungen von Berater Pini Zahavi zu den italienischen Vereinen sollen zumindest sehr gut sein.