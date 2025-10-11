Spektakuläres Gerücht um MSN-Reunion

Kaum eine Offensivreihe wurde von gegnerischen Abwehrreihen so gefürchtet wie das Trio aus Lionel Messi (38), Luis Suárez (38) und Neymar (33). Sie machten mit ihren Widersachern mitunter was sie wollten und waren in Diensten des FC Barcelona kaum zu verteidigen. Zwar befinden sich die Protagonisten mittlerweile im Herbst ihrer Karriere, dennoch könnte es bald zu einer Wiedervereinigung kommen.

Derzeit spielen Messi und Suárez bei Inter Miami in der MLS, während Neymar für seinen Heimatverein FC Santos aufläuft. Dort läuft sein Vertrag im Dezember aus, was Miami auf den Plan gerufen hat. Der ‚Daily Mail‘ zufolge denken die Amerikaner über einen Transfer des Brasilianers nach. Konkrete Verhandlungen hat es aber noch nicht gegeben.

Neymar selbst hegt noch immer Hoffnungen, auf den WM-Zug von Brasilien aufzuspringen. Seine Agenten halten es für eine gute Gelegenheit im Jahr des Turniers in der Liga des Gastgeberlandes zu spielen. Kommt es tatsächlich zu einer Reunion, dürften insbesondere Barça-Fans das Geschehen aufmerksam verfolgen.