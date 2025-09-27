Prominenter Anruf: Benzema vor Europa-Rückkehr?

José Mourinho selbst dementierte die Spekulationen vor wenigen Tagen noch, doch die ‚Marca‘ wartet nun mit neuen Informationen auf. Der spanischen Sportzeitung zufolge hat The Special One persönlich zum Telefonhörer gegriffen und sich bei Karim Benzema gemeldet.

Mourinho will den Torjäger im Winter-Transferfenster zu Benfica locken, berichtet die ‚Marca‘. Bei seinem Ex-Klub aus Lissabon übernahm der Portugiese erst vor einer Woche. Mit Benzema hatte Mourinho einst schon bei Real Madrid zusammengearbeitet.

Die Königlichen hat Benzema vor zwei Jahren verlassen, um bei Al Ittihad zu unterschreiben. Sein Vertrag bei den Saudis läuft im nächsten Sommer aus. Der amtierende Meister und Pokalsieger, für den Benzema in 65 Spielen 41 Tore geschossen hat, würde gerne bis 2027 verlängern.

Laut der ‚Marca‘ grübelt der 37-jährige Franzose noch, sowohl eine Verlängerung als auch einen Wechsel zu Benfica könne sich Benzema gut vorstellen.