Offiziell 2. Bundesliga

Darmstadt verkauft Eigengewächs Riedel

von Dominik Sandler - Quelle: sv98.de
1 min.
Riedel führt den Ball @Maxppp

Der SV Darmstadt 98 muss kurz vor dem Ende der Transferphase den Abgang von Clemens Riedel verkraften. Der 22-Jährige schließt sich Espanyol Barcelona an. Dem Vernehmen nach werden als Ablöse zwei Millionen Euro fällig, zudem sichern sich die Lilien eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent.

RCD Espanyol de Barcelona
Clemens Riedel, nou jugador del RCD Espanyol!
Benvingut a la família perica! ⚪️🔵⚔️
#RCDE
Im Alter von 15 Jahren schloss sich der Innenverteidiger den Hessen an und reifte am Böllenfalltor zum Profi. In der vergangenen Saison führte er den Zweitligisten sogar als Kapitän auf das Feld. Der Vertrag des Abwehrspielers wäre im kommenden Jahr ausgelaufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
2. Bundesliga
La Liga
Darmstadt 98
Espanyol
Clemens Riedel

