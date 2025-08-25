Darmstadt verkauft Eigengewächs Riedel

Der SV Darmstadt 98 muss kurz vor dem Ende der Transferphase den Abgang von Clemens Riedel verkraften. Der 22-Jährige schließt sich Espanyol Barcelona an. Dem Vernehmen nach werden als Ablöse zwei Millionen Euro fällig, zudem sichern sich die Lilien eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent.

Im Alter von 15 Jahren schloss sich der Innenverteidiger den Hessen an und reifte am Böllenfalltor zum Profi. In der vergangenen Saison führte er den Zweitligisten sogar als Kapitän auf das Feld. Der Vertrag des Abwehrspielers wäre im kommenden Jahr ausgelaufen.