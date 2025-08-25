FCN-Boss kündigt Transfer an

Der 1. FC Nürnberg hat bisher einen katastrophalen Saisonstart hingelegt. FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou gesteht im ‚BR‘-Format ‚Blickpunkt Sport‘ Planungsfehler auf dem Transfermarkt ein und gelobt Besserung: „Fakt ist, dass wir uns auf der Mittelfeld-Position nicht so verstärkt haben, wie wir uns das wünschen und vorstellen. Diese Position ist offen, darauf wird auch der Fokus in den kommenden Tagen liegen. Dann hoffen wir, dass wir auch einen Spieler bei uns begrüßen können, der uns für die Saison Rückendeckung gibt und unterstützt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In der zweiten Liga startete der Club mit drei Niederlagen, zudem schieden die Franken im DFB-Pokal in Runde eins gegen den FV Illertissen (5:6 n.E.) aus. Im FCN-Mittelfeld fehlt die ordnende Hand von Jens Castrop (22), der für eine Ablöse von 4,5 Millionen Euro an Borussia Mönchengladbach abgegeben wurde. Laut ‚Bild‘ stand der Abgang bereits weit vor der offiziellen Verkündung in der Winterpause fest. Trotzdem verpasste Nürnberg es, einen geeigneten Ersatz zu verpflichten.