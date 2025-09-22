Menü Suche
Ballon d’Or: Kane landet vor Vinicius

von Luca Hansen
Harry Kane trifft gegen Chelsea @Maxppp

Harry Kane hat beim Ballon d’Or Vinicius Junior hinter sich gelassen. Der Stürmer vom FC Bayern München darf sich über Rang 13 freuen, während der Offensivspieler von Real Madrid nur auf Platz 16 landet.

Ballon d'Or
Ranked at the 13rd place for the 2025 Men's Ballon d'Or!

@HKane
@FCBayern
@England

#ballondor
Der 32-Jährige ist damit der beste Bundesligaspieler im Ranking. Vinicius machte sich im vergangenen Jahr noch Hoffnungen auf den Ballon d’Or, musste am Ende jedoch Rodri (29) von Manchester City den Vortritt lassen. In diesem Jahr landeten sogar 15 Spieler vor dem 25-Jährigen.

