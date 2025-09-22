St. Pauli tütet wichtige Verlängerung ein

Der FC St. Pauli kann sich über Planungssicherheit im Abwehrzentrum freuen. Hauke Wahl hat seinen Vertrag bei den Kiezkickern vorzeitig verlängert. Sein aktuelles Arbeitspapier wäre Ende der Saison ausgelaufen.

Am Millerntor ist der 31-Jährige absolut gesetzt. In der laufenden Bundesligaspielzeit verpasste Wahl noch keine einzige Minute. „Hauke ist als gestandener Profi und Führungsspieler zum FC St. Pauli gekommen und hat diese Rolle auch bei uns vom ersten Tag an hervorragend ausgefüllt. Er repräsentiert das Team und den Verein in vorbildlicher Weise und war auf und neben dem Platz ein wichtiger Faktor in den beiden sehr erfolgreichen vergangenen Jahren“, sagt Sportchef Andreas Bornemann über Wahl.