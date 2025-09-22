Frankfurt: Freie Bahn für Santos

Bei Eintracht Frankfurt sieht man im Tor die dauerhafte Ablösung von Michael Zetterer hin zu Kauã Santos gekommen, der trotz Verletzung als klare Nummer eins in die Saison gegangen war. Trainer Dino Toppmöller sagt gegenüber der ‚Bild‘: „Wir wissen um Kauãs enormes Potenzial. Es war schon bei Zettis Wechsel die klare Kommunikation, dass wir mit Kaua als Nummer eins planen. Es ging nur um den genauen Zeitpunkt. In den letzten Wochen hat er im Training sensationell gut gehalten und große Fortschritte gemacht.“

Intern wurde laut ‚Bild‘ das gestrige Spiel gegen Union Berlin (3:4) als Wechselzeitpunkt kommuniziert. Für Santos war die Partie das erste Pflichtspiel seit seinem Kreuzbandriss im April. Bis dato hatte der 22-jährige Brasilianer daran gearbeitet, seinen Trainingsrückstand aufzuholen. Zetterer, der vor der Saison vom SV Werder Bremen zur Eintracht gewechselt war, könnte dennoch auf seine Einsätze kommen. Möglich, dass der 30-Jährige weiterhin im DFB-Pokal zwischen den Pfosten steht.