Bundesliga

Bayers 35-Millionen-Mann will „mehr machen“

von Lukas Hörster - Quelle: kicker
Malik Tillman im Bayer-Trikot @Maxppp
Leverkusen 1-1 M'gladbach

Malik Tillman ist trotz seiner bereits zwei Saisontore noch nicht glücklich mit seinem Start bei Bayer Leverkusen. Der ‚kicker‘ zitiert den 35 Millionen Euro teuren Rekordeinkauf: „Ich bin auch noch nicht zufrieden mit dem, was ich bisher gezeigt habe. Ich weiß, dass ich mehr kann.“

Tillman weiter: „Ich weiß, dass ich mehr machen muss. Aber das wird auch mit der Zeit kommen.“ Der flexible Mittelfeldmann war im Sommer von der PSV Eindhoven nach Leverkusen gekommen. Einen Großteil der Vorbereitung verpasste der 23-Jährige verletzungsbedingt.

