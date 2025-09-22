Gulácsi hofft auf neuen Vertrag

Péter Gulácsi würde seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei RB Leipzig gerne verlängern. Bei ‚Sky‘ sagt der 35-jährige Torhüter: „Was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Ich spiele immer mit offenen Karten, ich bin mit meiner Familie sehr glücklich in Leipzig und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn es über diese Saison hinaus noch weitergeht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei RB steht man einer Verlängerung ebenfalls grundsätzlich offen gegenüber, Gespräche sind für die kommenden Monate geplant. Gulácsi, der seit 2015 im Verein ist und sich im Duell um den Nummer-eins-Status erneut gegen Maarten Vandevoordt (23) durchgesetzt hat, sagt: „Wir hatten immer einen sehr offenen Austausch mit der Sportlichen Führung und ich weiß genau, wo ich stehe. Wir sind in einem Prozess, die Mannschaft zu verjüngen und ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich versuche, mit meiner Erfahrung und Qualität zu helfen.“