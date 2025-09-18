Leipziger Doppel-Deal in Arbeit?

Péter Gulácsi (35) hat sich im Torwartduell erneut gegen Maarten Vandevoordt (23) durchgesetzt. Gegenüber dem ‚kicker‘ erläutert RB Leipzigs Cheftrainer Ole Werner seine Entscheidung: „Pete ist auf der Linie extrem stark, hat eine sehr ruhige Ausstrahlung, und das wirkt sich auch auf die Spieler vor ihm aus. Er ist zudem sehr klar in der Kommunikation und das hilft seinen Vorderleuten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In 342 Pflichtspielen stand Gulácsi bereits für die Sachsen zwischen den Pfosten. Nun stellt sich die Frage, wie viele Einsätze noch hinzukommen werden, ist der Ungar doch lediglich bis zum Ende der Saison an RB vertraglich gebunden. Dem Fachblatt zufolge sind für die kommenden Monate Gespräche angesetzt, um eine potenzielle Verlängerung des auslaufenden Kontrakts zu eruieren.

Deutlich konkreter sind derweil die Leipziger Vorstellungen in Bezug auf die Zukunft von David Raum (27), der im Sommer zum Kapitän befördert wurde. Dem Linksverteidiger will man eine Weiterführung der Zusammenarbeit über 2027 hinaus schmackhaft machen. In dem Zuge soll auch Raums Ausstiegsklausel gestrichen werden – statt für bislang 50 Millionen Euro wäre der DFB-Akteur Stand jetzt 2026 für eine deutlich niedrigere Summe zu haben.