Chelsea bindet Eigengewächs
Der FC Chelsea stattet Eigengewächs Genesis Antwei mit einem neuen Arbeitspapier aus. Wie die Blues offiziell vermelden, unterschreibt der 18-Jährige einen Dreijahresvertrag samt Option auf zwei weitere Jahre.
Der Schwede ist auf der Außenverteidiger-Position beheimatet und läuft aktuell für die U21 und das Youth League-Team Chelseas auf. Beim gestrigen 3:2-Sieg über die U19 des FC Bayern München traf der gebürtige Stockholmer. In der vergangenen Saison feierte Antwi bereits sein Profidebüt beim Conference League-Duell gegen den FC Kopenhagen (1:0).
