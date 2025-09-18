Menü Suche
Chelsea bindet Eigengewächs

von Arouna Touray - Quelle: chelseafc.com
Der FC Chelsea trägt seine Heimspiele an der Stamford Bridge aus @Maxppp

Der FC Chelsea stattet Eigengewächs Genesis Antwei mit einem neuen Arbeitspapier aus. Wie die Blues offiziell vermelden, unterschreibt der 18-Jährige einen Dreijahresvertrag samt Option auf zwei weitere Jahre.

Chelsea FC
Chelsea is pleased to announce Genesis Antwi has signed a new three-year contract with the Blues, which includes a further two-year option. ✍️
Der Schwede ist auf der Außenverteidiger-Position beheimatet und läuft aktuell für die U21 und das Youth League-Team Chelseas auf. Beim gestrigen 3:2-Sieg über die U19 des FC Bayern München traf der gebürtige Stockholmer. In der vergangenen Saison feierte Antwi bereits sein Profidebüt beim Conference League-Duell gegen den FC Kopenhagen (1:0).

