Bayern - Chelsea: Die Aufstellungen

Das heutige Duell zwischen dem FC Bayern und dem FC Chelsea ist ein Kräftemessen zweier Topteams. Sowohl die Münchner als auch die Blues gehen bisher ungeschlagen in das heutige Aufeinandertreffen in der Allianz Arena (21 Uhr). Beim 5:0-Sieg des FCB über den Hamburger SV am vergangenen Wochenende konnte Trainer Vincent Kompany früh wechseln und so einige Kräfte schonen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Entsprechend schickt der Belgier gegen Chelsea genau dieselbe Elf wie gegen den HSV aufs Feld. An der Seite von Joshua Kimmich beginnt ein weiteres Mal Aleksandar Pavlovic statt Leon Goretzka. Chelsea-Leihgabe Nicolas Jackson muss wieder auf der Bank Platz nehmen.

So spielt Bayern

So spielt Chelsea