Menü Suche
Kommentar 214
UEFA Champions League

Bayern - Chelsea: Die Aufstellungen

Zum Champions League-Auftakt empfängt der FC Bayern mit dem FC Chelsea direkt ein Topteam in der heimischen Allianz Arena. Für das Duell mit den Blues verzichtet Trainer Vincent Kompany auf große Rotation.

von Georg Kreul
1 min.
Vincent Kompany in der Allianz Arena @Maxppp
FC Bayern 2-1 Chelsea

Das heutige Duell zwischen dem FC Bayern und dem FC Chelsea ist ein Kräftemessen zweier Topteams. Sowohl die Münchner als auch die Blues gehen bisher ungeschlagen in das heutige Aufeinandertreffen in der Allianz Arena (21 Uhr). Beim 5:0-Sieg des FCB über den Hamburger SV am vergangenen Wochenende konnte Trainer Vincent Kompany früh wechseln und so einige Kräfte schonen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Entsprechend schickt der Belgier gegen Chelsea genau dieselbe Elf wie gegen den HSV aufs Feld. An der Seite von Joshua Kimmich beginnt ein weiteres Mal Aleksandar Pavlovic statt Leon Goretzka. Chelsea-Leihgabe Nicolas Jackson muss wieder auf der Bank Platz nehmen.

So spielt Bayern

defaultAltAttribute

So spielt Chelsea

Chelsea FC
Your Champions League Chelsea. 🌟
Bei X ansehen
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (99+)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Champions League
Bundesliga
FC Bayern
Chelsea

Weitere Infos

UEFA Champions League UEFA Champions League
Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Chelsea Logo FC Chelsea
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert