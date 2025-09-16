Pikantes Duell: Bayern-Aufstellung gegen Chelsea schon klar?

Der FC Bayern bekommt es zum Champions League-Auftakt mit dem Klub-WM-Sieger zu tun. In der heimischen Allianz Arena trifft der deutsche Rekordmeister am morgigen Mittwoch (21 Uhr) auf den FC Chelsea – beide Teams gehen mit großen Erwartungen in das Turnier.

„Wir haben uns dieses Momentum erarbeitet. Jetzt sind wir hier. Wir haben gemacht, was wir machen mussten. Alle haben 100 Prozent Bock auf die Champions League. Wir möchten sie natürlich gewinnen. Als Bayern kann man nicht weniger als Ziel haben“, gab FCB-Cheftrainer Vincent Kompany auf der heutigen Pressekonferenz überdeutlich zu verstehen.

Jackson im Blickpunkt

Wahrscheinlich also, dass der Belgier gegen die formstarken Blues seine beste Mannschaft aufs Feld schickt. Veränderungen im Vergleich zum jüngsten 5:0-Erfolg über den Hamburger SV sind demnach nicht zu erwarten. Im Verlauf der Partie könnte jedoch Last-Minute-Zugang Nicolas Jackson (24) weitere Spielminuten sammeln.

Der ausgerechnet von Chelsea ausgeliehene Angreifer kam am Wochenende erstmals für seinen neuen Arbeitgeber zum Einsatz. Dass es ein interessantes Duell insbesondere für Jackson wird, ist auch Kompany klar: „Natürlich bist du gegen deinen Ex-Verein besonders motiviert, aber für ihn wird es sicherlich ein besonderes Spiel sein.“

So könnte Bayern aufstellen