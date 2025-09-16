Bochum: Hecking-Nachfolger schon da?

Der VfL Bochum überlegt, das Traineramt dauerhaft intern besetzen. Wie der Vorstandsvorsitzende Andreas Luthe auf der Pressekonferenz mitteilte, könnte Interimstrainer David Siebers auch die dauerhafte Lösung werden. „David Siebers wird nun erstmal bis zur Länderspielpause die Mannschaft übernehmen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass er das auch länger machen wird“, so der ehemalige Torhüter des VfL.

Auch die Nachfolge von Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner soll zeitnah geklärt werden. „Es ist eine Gesamtentscheidung. Wir wollen in diesem Bereich kein langes Vakuum haben, so wie es in der Vergangenheit schon mal war“, so Luthe. Bochum erlebt nach dem Abstieg aus der Bundesliga einen Saisonstart zum Vergessen, nach fünf Spieltagen und vier Niederlagen wurden Hecking und Dufner gestern entlassen.