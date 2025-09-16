Köln: Kessler winkt Beförderung

Sportdirektor Thomas Kessler vom 1. FC Köln könnte zukünftig zum Geschäftsführer Sport der Domstädter aufsteigen. Wie Präsidentschaftskandidat Wilke Stroman bei einer Wahlkampfveranstaltung der Geißböcke betont, möchte man mit dem Ex-Keeper den vakanten Posten besetzen: „Thomas hat einen mehr als überzeugenden, super Transfer-Sommer hingelegt. Deswegen sage ich: Kess gehört in die Geschäftsführung unseres Vereins.“

Seit der Entlassung von Christian Keller ist die Stelle unbesetzt. Sollte das Trio um Stroman, Sven Adenauer und Jörg Stobbe gewählt werden, dürfte Kessler eine Berförderung wohl sicher sein. Die Präsidentschaftswahlen finden am 27. September statt.