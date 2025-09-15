Diagnose da: Kölns van den Berg muss unters Messer

Der 1. FC Köln muss mehrere Wochen auf Rav van den Berg verzichten. Wie die Domstädter mitteilen, muss der Innenverteidiger an der Schulter operiert werden und fällt mehrere Wochen aus.

Der 21-Jährige musste beim 3:3 gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Samstag nach rund einer Stunde infolge eines Zweikampfs ausgewechselt werden. Der Niederländer war erst im Sommer für acht Millionen Euro vom FC Middlesbrough ans Geißbockheim gekommen.