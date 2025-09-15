Menü Suche
Diagnose da: Kölns van den Berg muss unters Messer

von Luca Hansen - Quelle: fc.de
Rav van den Berg im Köln-Trikot @Maxppp

Der 1. FC Köln muss mehrere Wochen auf Rav van den Berg verzichten. Wie die Domstädter mitteilen, muss der Innenverteidiger an der Schulter operiert werden und fällt mehrere Wochen aus.

🤕 Die Diagnose ist da: Rav van den Berg hat sich eine Schulterverletzung zugezogen und muss im Laufe der Woche operiert werden. 😢

Gute Besserung, Rav! 🫶

Alle Infos zur Ausfallzeit 👉
Der 21-Jährige musste beim 3:3 gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Samstag nach rund einer Stunde infolge eines Zweikampfs ausgewechselt werden. Der Niederländer war erst im Sommer für acht Millionen Euro vom FC Middlesbrough ans Geißbockheim gekommen.

