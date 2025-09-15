Armbruch: RB muss auf Nusa verzichten

Bei RB Leipzig könnte Antonio Nusa vor einer verletzungsbedingten Auszeit stehen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat sich der 20-Jährige im Spiel gegen den FSV Mainz 05 (1:0) den rechten Arm gebrochen. Noch sei unklar, ob er operativ oder konservativ behandelt werde.

Davon hängt ab, wie lange der Norweger den Sachsen fehlen wird. In jedem Fall aber steht ein Einsatz gegen den 1. FC Köln am kommenden Samstag (18:30 Uhr) auf der Kippe. Trainer Ole Werner hatte den Flügelflitzer zuletzt zweimal von Beginn an gebracht, auf eine Torbeteiligung muss Nusa noch warten.