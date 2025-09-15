Schnelle Trainer-Rückkehr von Espírito Santo?

Nuno Espírito Santo könnte in Kürze auf die Premier League-Bühne zurückkehren. Wie der englische Journalist Alan Nixon berichtet, ist der erst kürzlich bei Nottingham Forest entlassene Cheftrainer bei West Ham United die erste Alternative, sollte Graham Potter seinerseits den Hut nehmen müssen.

Die Hammers sind desaströs in die Saison gestartet, belegen mit drei Punkten aus den ersten vier Spielen Abstiegsplatz 18. Bei Nottingham verpuffte der Effekt des Trainerwechsels, beim FC Arsenal ging das Team unter dem neuen Coach Ange Postecoglou mit 0:3 unter.