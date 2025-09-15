Menü Suche
Bayern war nicht Tahs erste Wahl

Jonathan Tah verfolgt Loïs Openda @Maxppp

Der Wechsel zum FC Bayern war laut Fernando Carro für Jonathan Tah (29) nicht die bevorzugte Option. In der Sendung ‚Bild Sport‘ bei ‚Welt TV‘ sagt der Geschäftsführer von Bayer Leverkusen: „Jonathan Tah wollte in den letzten Jahren fast immer weg, hat sich aber entschieden zu bleiben. Jetzt ist sein Vertrag abgelaufen. Eigentlich wollte er nach Spanien, ist dann aber nach München gegangen.“

Tah wurde lange mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Aufgrund der finanziellen Situation und den Registrierungsproblemen soll der Transfer für die Katalanen nicht umsetzbar gewesen sein. Letztlich gewann Bayern das Rennen um den Innenverteidiger, den der deutsche Rekordmeister schon im Sommer 2024 verpflichten wollte. Vor einem Jahr war der Wechsel an unterschiedlichen Ablösevorstellungen der Klubs gescheitert.

