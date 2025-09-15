Menü Suche
Sahin setzt Unterschrift

von Lukas Weinstock - Quelle: ibfk.com.tr
Nuri Sahin schaut skeptisch @Maxppp

Nuri Sahin kehrt auf die Trainerbank zurück. Inzwischen hat der Übungsleiter einen Dreijahresvertrag bei Basaksehir unterschrieben, nachdem der türkische Klub bereits am Samstag eine grundsätzliche Einigung vermeldet hatte.

RAMS Başakşehir
✍️🧡💙 Kulübümüz, teknik direktör Nuri Şahin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Basın toplantı odamızda gerçekleştirilen imza töreninde Başkanımız Göksel Gümüşdağ yer aldı.
Über seine neue Aufgabe sagt der ehemalige Dortmunder: „Für mich ist es ein ganz besonderer Tag. Seit ich gestern den Klub betreten habe, habe ich gemerkt, wie wertvoll dieser Ort für mich ist. Es herrscht eine sehr schöne familiäre Atmosphäre, und ich bin sehr glücklich, in einem wettbewerbsorientierten, professionellen Umfeld zu sein. Ich hoffe, dass uns alle zusammen viele schöne Tage erwarten.“

