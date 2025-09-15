Krisensitzung: Gladbach vor Seoane-Entscheidung

Die Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach werden in den kommenden Stunden eine Entscheidung darüber treffen, wie es mit Gerardo Seoane weitergeht. Laut dem ‚kicker‘ findet seit dem frühen Morgen eine Krisensitzung statt, in der über die Zukunft des Schweizer Übungsleiters diskutiert wird.

Während die ‚Bild‘ gestern noch von einem Endspiel gegen Bayer Leverkusen am kommenden Sonntag (17:30 Uhr) sprach, tendiert der ‚kicker‘ zu einer sofortigen Entlassung. Geschäftsführer Sport Roland Virkus kündigte nach der gestrigen 0:4-Niederlage gegen Werder Bremen an: „Nach so einer Enttäuschung muss man eine Nacht darüber schlafen und sich das anschauen. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Es ist sicher so, dass wir darüber reden werden und auch müssen, das aufarbeiten müssen – und dann schauen wir weiter.“