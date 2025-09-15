Bundesliga: Die FT-Topelf des 3. Spieltags

Nach der Länderspielpause nimmt die Bundesliga wieder Fahrt auf. An einem torreichen 3. Spieltag haben es Spieler aus neun verschiedenen Teams in die FT-Topelf geschafft.
Spieler des Spieltags: Samuel Mbangula
Mit einer Ablöse von zehn Millionen Euro machte Werder Bremen Samuel Mbangula in diesem Sommer zum zweitteuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte. Mit einem Tor, einer Vorlage und einem herausgeholten Elfmeter trug der Belgier entscheidend zum 4:0-Sieg über Borussia Mönchengladbach bei und zeigte, dass die Grün-Weißen ihr Geld gut investiert haben. Auch dank Mbangulas Leistung durften sich die Bremer über ihren ersten Sieg der Saison freuen.
Die FT-Topelf
Die Ergebnisse im Überblick
Leverkusen - Frankfurt 3:1
Union Berlin - Hoffenheim 2:4
Heidenheim - Dortmund 0:2
Mainz 05 - Leipzig 0:1
Freiburg - VfB Stuttgart 3:1
VfL Wolfsburg - 1. FC Köln 3:3
FC Bayern - Hamburger SV 5:0
St. Pauli - Augsburg 2:1
M’gladbach - SV Werder 0:4
Wer war euer Spieler des 3. Spieltags?
