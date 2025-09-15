Bundesliga: Die FT-Topelf des 3. Spieltags

Spieler des Spieltags: Samuel Mbangula

Mit einer Ablöse von zehn Millionen Euro machte Werder Bremen Samuel Mbangula in diesem Sommer zum zweitteuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte. Mit einem Tor, einer Vorlage und einem herausgeholten Elfmeter trug der Belgier entscheidend zum 4:0-Sieg über Borussia Mönchengladbach bei und zeigte, dass die Grün-Weißen ihr Geld gut investiert haben. Auch dank Mbangulas Leistung durften sich die Bremer über ihren ersten Sieg der Saison freuen.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

Leverkusen - Frankfurt 3:1

Union Berlin - Hoffenheim 2:4

Heidenheim - Dortmund 0:2

Mainz 05 - Leipzig 0:1

Freiburg - VfB Stuttgart 3:1

VfL Wolfsburg - 1. FC Köln 3:3

FC Bayern - Hamburger SV 5:0

St. Pauli - Augsburg 2:1

M’gladbach - SV Werder 0:4