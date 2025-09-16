Klarheit im Zentrum: Die BVB-Aufstellung gegen Juve

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Juventus Turin und Borussia Dortmund ist nur etwas mehr als einen Monat her, damals hatte der BVB die Alte Dame zum Abschiedsspiel von Mats Hummels empfangen und 1:2 verloren.

Zum Auftakt in der Champions League soll ein anderes Ergebnis her. Beide Teams sind gut in die Saison gestartet, Juve sogar noch gänzlich ohne Punktverlust. Die Bianconeri haben im Sommer fleißig und hochkarätig eingekauft, wirklich viele Neuzugänge fehlen aber noch in der Startelf. Immerhin Loïs Openda (25) mit seinem Startelfdebüt und Jonathan David (25) beginnen durchaus überraschend im Sturm.

Beim BVB herrscht vor allem im Zentrum ein hoher Konkurrenzkampf. Da Pascal Groß (34) nach Magden-Darm-Infekt doch noch nachgereist ist, kamen gleich vier Spieler für die beiden vakanten Positionen infrage. Durchgesetzt haben sich Marcel Sabitzer (31) und Felix Nmecha (24). Somit muss neben Groß Neuzugang Jobe Bellingham (19) zuschauen, wenn es ab 21 Uhr im Allianz Stadium zu Turin losgeht. Ansonsten gibt es im Team der Schwarz-Gelben keine Überraschung.

Die BVB-Aufstellung