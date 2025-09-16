Menü Suche
Kommentar 211
UEFA Champions League

Klarheit im Zentrum: Die BVB-Aufstellung gegen Juve

Heute Abend trifft Borussia Dortmund zum Auftakt der Champions League auf Juventus Turin. Die Aufstellung des BVB in der Übersicht.

von Dominik Sandler
1 min.
Borussia Dortmund beim Abschlusstraining @Maxppp
Juventus 0-1 BVB

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Juventus Turin und Borussia Dortmund ist nur etwas mehr als einen Monat her, damals hatte der BVB die Alte Dame zum Abschiedsspiel von Mats Hummels empfangen und 1:2 verloren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zum Auftakt in der Champions League soll ein anderes Ergebnis her. Beide Teams sind gut in die Saison gestartet, Juve sogar noch gänzlich ohne Punktverlust. Die Bianconeri haben im Sommer fleißig und hochkarätig eingekauft, wirklich viele Neuzugänge fehlen aber noch in der Startelf. Immerhin Loïs Openda (25) mit seinem Startelfdebüt und Jonathan David (25) beginnen durchaus überraschend im Sturm.

JuventusFC
✍🏻 La formazione titolare che scenderà in campo nel primo match di Champions League della stagione ⚪️⚫️ 📜

#JuveBVB #UCL
Bei X ansehen

Beim BVB herrscht vor allem im Zentrum ein hoher Konkurrenzkampf. Da Pascal Groß (34) nach Magden-Darm-Infekt doch noch nachgereist ist, kamen gleich vier Spieler für die beiden vakanten Positionen infrage. Durchgesetzt haben sich Marcel Sabitzer (31) und Felix Nmecha (24). Somit muss neben Groß Neuzugang Jobe Bellingham (19) zuschauen, wenn es ab 21 Uhr im Allianz Stadium zu Turin losgeht. Ansonsten gibt es im Team der Schwarz-Gelben keine Überraschung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die BVB-Aufstellung

defaultAltAttribute
Borussia Dortmund
🥁 Mit dieser Elf starten wir in Turin 💫

#UCL #JuveBVB
Bei X ansehen
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (99+)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Champions League
BVB
Juventus

Weitere Infos

UEFA Champions League UEFA Champions League
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Juventus Logo Juventus Turin
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert