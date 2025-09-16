BVB arbeitet an Schlotterbeck-Verbleib

Sebastian Kehl macht den Anhängern von Borussia Dortmund Hoffnung auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck, dessen Kontrakt noch bis 2027 läuft. Im Interview mit der ‚WAZ‘ hat sich der Sportdirektor zum Stand um den 25-Jährigen geäußert: „Sie können aber davon ausgehen, dass wir uns in einem sehr engen Austausch befinden und dass wir ein großes Vertrauensverhältnis haben. Nico weiß, was er an Borussia Dortmund hat. Wir wissen, was wir an ihm haben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Tiefer wollte sich Kehl allerdings nicht in die Karten blicken lassen. „Sobald es irgendwas zu vermelden gibt, werden wir das tun. Bis dahin: keine Wasserstandsmeldungen.“ Schlotterbeck zog sich im April einen Meniskusriss zu, ist mittlerweile aber wieder zurück im Mannschaftstraining des BVB. Aktuell befindet sich der Linksfuß auf der Comeback-Zielgeraden und könnte den Borussen bereits Ende September wieder zur Verfügung stehen – dann könnten auch Gespräche über eine Vertragsverlängerung wieder Fahrt aufnehmen.