Gladbach: Virkus beantwortet Trainerfrage

Bei Borussia Mönchengladbach wird Interimscoach Eugen Polanski seine Chance für eine längerfristige Anstellung bekommen. So äußerte sich Sportchef Roland Virkus gegenüber der ‚Bild‘ zu der aktuellen Trainerfrage bei den Fohlen: „Wir haben bewusst formuliert, bis auf Weiteres. Für ihn ist das eine Chance. Daraus kann sich natürlich was entwickeln. Eugen ist ein Junge mit Energie, der auf diese Chance gewartet hat – und er hat sie sich auch verdient durch seine gute Arbeit bei der U23. Er ist ein junger Trainer mit Ambitionen, er kennt den Verein durch und durch.“

Polanski, der die UEFA-Pro-Lizenz besitzt, arbeitet seit 2021 als Coach im Nachwuchs der Borussia. Seit 2022 betreute der 39-jährige Ex-Profi die zweite Mannschaft in 108 Spielen der Regionalliga West (Punkteschnitt 1,62). Gleichzeitig stellt Virkus klar: „Parallel dazu sondieren wir den Markt, das haben wir Eugen auch so gesagt, das weiß er auch. Einen Zeitraum, wann wir uns auf einen Trainer festlegen, haben wir nicht.“ Mit den zuletzt vereinslosen Urs Fischer (zuletzt Union Berlin), Pellegrino Matarazzo (zuletzt TSG Hoffenheim) und Martin Demichelis (zuletzt CF Monterrey) werden derzeit drei prominente Namen am Niederrhein gehandelt.