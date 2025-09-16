Menü Suche
Sofort zu haben: Schalkes Idee mit Dudziak

Jeremy Dudziak hat fast ein Jahr Fußballpause hinter sich. Nun scharrt der ehemalige DFB-Junior mit den Hufen – eine Tür öffnet sich womöglich bei Schalke 04.

von Lukas Hörster - Quelle: FT-Exklusiv
Jeremy Dudziak im Hertha-Dress @Maxppp

Obwohl das Transferfenster schon geschlossen ist, bastelt Schalke 04 noch am Kader. Erst gestern verkündete der Zweitligist die Verpflichtung von Perspektiv-Verteidiger Dylan Leonard (18). Doch damit muss noch nicht Schluss sein. Ein weiterer vereinsloser Neuzugang könnte folgen.

Nach FT-Informationen beschäftigt sich S04 mit Jeremy Dudziak. Der Zweitliga-Veteran (172 Einsätze) stand zuletzt bei Hertha BSC unter Vertrag. Dort verpasste er fast die gesamte vergangene Saison wegen einer Oberschenkelverletzung mit folgender Hüftoperation. Nun ist der 30-Jährige aber wieder fit – zuletzt trainierte er bei der Hertha mit.

Dort hofft Dudziak eigentlich auf einen neuen Vertrag, doch mittlerweile ist auch Schalke interessiert. Dudziak könnte Königsblau auf mehreren Positionen helfen: Sowohl auf der linken Schiene als auch im Mittelfeldzentrum ist der Linksfuß einsetzbar. Übrigens: Schon im Jugendbereich trug Dudziak zwei Jahre lang das S04-Trikot.

