Sofort zu haben: Schalkes Idee mit Dudziak

Obwohl das Transferfenster schon geschlossen ist, bastelt Schalke 04 noch am Kader. Erst gestern verkündete der Zweitligist die Verpflichtung von Perspektiv-Verteidiger Dylan Leonard (18). Doch damit muss noch nicht Schluss sein. Ein weiterer vereinsloser Neuzugang könnte folgen.

Nach FT-Informationen beschäftigt sich S04 mit Jeremy Dudziak. Der Zweitliga-Veteran (172 Einsätze) stand zuletzt bei Hertha BSC unter Vertrag. Dort verpasste er fast die gesamte vergangene Saison wegen einer Oberschenkelverletzung mit folgender Hüftoperation. Nun ist der 30-Jährige aber wieder fit – zuletzt trainierte er bei der Hertha mit.

Dort hofft Dudziak eigentlich auf einen neuen Vertrag, doch mittlerweile ist auch Schalke interessiert. Dudziak könnte Königsblau auf mehreren Positionen helfen: Sowohl auf der linken Schiene als auch im Mittelfeldzentrum ist der Linksfuß einsetzbar. Übrigens: Schon im Jugendbereich trug Dudziak zwei Jahre lang das S04-Trikot.