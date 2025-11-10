Mainz: Die ersten Köpfe könnten bald rollen

Beim 1. FSV Mainz 05 wächst der Druck auf die Sportliche Führung um Christian Heidel und Niko Bungert. Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht das Duo nach dem schwachen Saisonstart und dem frühen Aus im DFB-Pokal (0:2 gegen den VfB Stuttgart) zunehmend in der Kritik. Mit nur fünf Punkten aus den bisherigen zehn Spielen liegen die Rheinhessen auf Tabellenplatz 17. Die sportliche Talfahrt muss dringend gestoppt werden, um weiteren Schaden einzugrenzen.

Zu Saisonbeginn hatten sich die Verantwortlichen deutlich mehr erhofft, auch mit Blick auf die vergangene Spielzeit. Der Transfer von Benedict Hollerbach (24) sollte den Abgang von Torjäger Jonathan Burkardt (25) zu Eintracht Frankfurt kompensieren, bislang bleibt der erhoffte Effekt jedoch aus. In Mainz wächst daher die Erwartung, dass zeitnah personelle oder strukturelle Konsequenzen folgen könnten, um den Klub wieder auf Kurs zu bringen.