Schalke schnappt sich ablösefreien Leonard

Der FC Schalke hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie die Knappen mitteilen, schließt sich Dylan Leonard den Gelsenkirchenern an und unterschreibt einen Vertrag bis 2030.

Für den Innenverteidiger fließt keine Ablöse, da er seinen Vertrag bei Western United zuletzt aufgelöst hatte. Die Australier stehen vor einem Lizenzentzug. „Ich freue mich sehr hier zu sein und habe am Wochenende schon viele großartige Eindrücke gesammelt. Die Schalker Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen einen sehr interessanten Weg aufgezeigt, den ich jetzt gemeinsam mit ihnen gehen möchte“, gibt Leonard zu Protokoll.

Direktor Profifußball Youri Mulder verspricht sich viel von dem Neuzugang: „Mit Dylan verpflichten wir einen sehr jungen und talentierten Innenverteidiger. Wir geben ihm auf Schalke die Zeit, sich in den kommenden Monaten in Europa einzugewöhnen. Er hat sich in jungen Jahren für einen großen Schritt entschieden. Das zeigt den Ehrgeiz, mit dem Dylan seine Ziele verfolgt.“ Bei Königsblau ist der 18-Jährige vorerst für die U19 sowie die U23 eingeplant.