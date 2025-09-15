Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Schalke schnappt sich ablösefreien Leonard

Der FC Schalke holt nochmal Verstärkung an Bord. Dafür machen sich die Königsblauen den drohenden Lizenzentzug von Western United zu eigen.

von Luca Hansen - Quelle: schalke04.de
1 min.
Dylan Leonard schließt die Augen @Maxppp

Der FC Schalke hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie die Knappen mitteilen, schließt sich Dylan Leonard den Gelsenkirchenern an und unterschreibt einen Vertrag bis 2030.

Unter der Anzeige geht's weiter
FC Schalke 04
Talentierter Innenverteidiger aus Australien: Dylan Leonard spielt ab sofort für den #S04 🆕

Der 18 Jahre alte Perspektivspieler stand zuletzt beim australischen Erstligisten Western United unter Vertrag.

Willkommen auf Schalke, Dylan! 🙌
Bei X ansehen

Für den Innenverteidiger fließt keine Ablöse, da er seinen Vertrag bei Western United zuletzt aufgelöst hatte. Die Australier stehen vor einem Lizenzentzug. „Ich freue mich sehr hier zu sein und habe am Wochenende schon viele großartige Eindrücke gesammelt. Die Schalker Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen einen sehr interessanten Weg aufgezeigt, den ich jetzt gemeinsam mit ihnen gehen möchte“, gibt Leonard zu Protokoll.

Direktor Profifußball Youri Mulder verspricht sich viel von dem Neuzugang: „Mit Dylan verpflichten wir einen sehr jungen und talentierten Innenverteidiger. Wir geben ihm auf Schalke die Zeit, sich in den kommenden Monaten in Europa einzugewöhnen. Er hat sich in jungen Jahren für einen großen Schritt entschieden. Das zeigt den Ehrgeiz, mit dem Dylan seine Ziele verfolgt.“ Bei Königsblau ist der 18-Jährige vorerst für die U19 sowie die U23 eingeplant.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Schalke 04
Dylan Leonard

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Dylan Leonard Dylan Leonard
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert