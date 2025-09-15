Schlimme Diagnose bei Paqarada

Der 1. FC Heidenheim muss lange Zeit ohne Leart Paqarada auskommen. Wie der Bundesligist bekanntgibt, hat sich der Linksverteidiger bei der 0:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund am Samstag das Kreuzband gerissen und muss in den kommenden Tagen operiert werden. Die genaue Ausfallzeit ist noch ungewiss, beträgt aber mehrere Monate.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 30-Jährige war erst kurz vor Ende der Transferphase vom 1. FC Köln an die Brenz gewechselt. Den Heidenheimern sollte Paqarada mit seiner Erfahrung im Abstiegskampf helfen. Ob er überhaupt in dieser Saison nochmal auflaufen kann, ist nun aber fraglich.