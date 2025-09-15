Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Schlimme Diagnose bei Paqarada

von Luca Hansen - Quelle: fc-heidenheim.de
1 min.
Leart Paqarada tut mir leid @Maxppp

Der 1. FC Heidenheim muss lange Zeit ohne Leart Paqarada auskommen. Wie der Bundesligist bekanntgibt, hat sich der Linksverteidiger bei der 0:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund am Samstag das Kreuzband gerissen und muss in den kommenden Tagen operiert werden. Die genaue Ausfallzeit ist noch ungewiss, beträgt aber mehrere Monate.

1. FC Heidenheim 1846 e. V.
Kreuzbandriss bei FCH Verteidiger Leart Paçarada. ℹ️ Die gesamte FCH Familie wünscht Dir eine gute und möglichst schnelle Genesung, Leart! 🍀
Zur Meldung: 👉

🔴🔵 #NurDerFCH
Bei X ansehen

Der 30-Jährige war erst kurz vor Ende der Transferphase vom 1. FC Köln an die Brenz gewechselt. Den Heidenheimern sollte Paqarada mit seiner Erfahrung im Abstiegskampf helfen. Ob er überhaupt in dieser Saison nochmal auflaufen kann, ist nun aber fraglich.

