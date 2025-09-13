Heidenheim tütet Verlängerung ein

Der 1. FC Heidenheim geht mit Tim Siersleben in die Zukunft. Wie der Bundesligist vor der Partie gegen Borussia Dortmund (15:30) mitteilt, hat der Innenverteidiger ein neues Arbeitspapier unterschrieben. Dieses hat bis 2028 Gültigkeit.

„Neben seiner ausgeprägten Mentalität zeichnet ihn sein Charakter als absoluter Teamplayer aus, weshalb wir froh sind, dass er seine langfristige Zukunft bei uns sieht“, so der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald. Nach zwei Leihsaisons war der 25-Jährige vor zwei Jahren für 500.000 Euro vom VfL Wolfsburg an die Brenz gewechselt.