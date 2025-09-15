Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Hannover: Engelbreth unterschreibt

von Dominik Sandler - Quelle: hannover96.de
1 min.
Noah Engelbreth schlägt den Ball lang @Maxppp

Hannover 96 plant langfristig mit Noah Engelbreth. Der Kapitän der zweiten Mannschaft der Niedersachsen unterschreibt einen Profivertrag bis 2029. Seit der Länderspielpause ist der 20-Jährige fester Bestandteil im Training von Christian Titz und soll an die Profis herangeführt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter
Hannover 96
Ein weiteres Talent aus der @96Akademie geht seinen Weg in den Profifußball: #96U23-Mittelfeldmann Noah #Engelbreth hat seinen ersten Lizenzspielervertrag unterschrieben. ✍️

Glückwunsch, Noah! 😊

#H96 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚
Bei X ansehen

„Wir sehen bei Noah definitiv das Potenzial und die Perspektive, um in unserer Lizenzmannschaft Fuß fassen zu können. Er bringt sowohl fußballerisch als auch in Bezug auf seine Persönlichkeit die Voraussetzungen dafür mit. Die Trainingseinheiten im Profiteam werden ihm guttun und ihn weiterbringen. Gleichzeitig ist es für ihn richtig und notwendig, Spielpraxis in der U23 zu erhalten“, so 96-Sportdirektor Ralf Becker. Vor einem Jahr war der defensive Mittelfeldspieler von der U19 von Union Berlin nach Hannover gewechselt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Hannover
Noah Engelbreth

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Hannover Logo Hannover 96
Noah Engelbreth Noah Engelbreth
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert