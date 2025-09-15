Hannover: Engelbreth unterschreibt

Hannover 96 plant langfristig mit Noah Engelbreth. Der Kapitän der zweiten Mannschaft der Niedersachsen unterschreibt einen Profivertrag bis 2029. Seit der Länderspielpause ist der 20-Jährige fester Bestandteil im Training von Christian Titz und soll an die Profis herangeführt werden.

„Wir sehen bei Noah definitiv das Potenzial und die Perspektive, um in unserer Lizenzmannschaft Fuß fassen zu können. Er bringt sowohl fußballerisch als auch in Bezug auf seine Persönlichkeit die Voraussetzungen dafür mit. Die Trainingseinheiten im Profiteam werden ihm guttun und ihn weiterbringen. Gleichzeitig ist es für ihn richtig und notwendig, Spielpraxis in der U23 zu erhalten“, so 96-Sportdirektor Ralf Becker. Vor einem Jahr war der defensive Mittelfeldspieler von der U19 von Union Berlin nach Hannover gewechselt.