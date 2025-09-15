Menü Suche
BVB ohne Groß gegen Juve

von Aaron Schlütter - Quelle: Ruhr Nachrichten
Pascal Groß für Borussia Dortmund 2526 @Maxppp
Juventus BVB

Beim Champions League-Auftakt gegen Juventus Turin am Dienstag (21 Uhr) muss Borussia Dortmund auf Pascal Groß verzichten. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, fällt der 34-Jährige aufgrund eines Magen-Darm-Infekts aus. Seine Position im Mittelfeld dürfte Jobe Bellingham (19) oder Marcel Sabitzer (31) bekleiden.

Mit dabei sind dafür wieder Spielmacher Julian Brandt (29) und Innenverteidiger Aarón Anselmino (20), die zuletzt gegen den 1. FC Heidenheim (0:2) gefehlt hatten. Auch die noch nicht wieder vollständig genesenen Nico Schlotterbeck (25) und Emre Can (31) reisen mit dem BVB nach Italien, um die Mannschaft mental zu unterstützen.

