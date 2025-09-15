Münster bedient sich bei Kiel

Zweitligist Preußen Münster stellt sich in der Führungsebene breiter auf. Wie die Adlerträger offiziell mitteilen, ist Jan Uphues neuer Sportdirektor. Der gebürtige Münsteraner kommt von Holstein Kiel, wo er als Direktor Lizenzfußball tätig war. Darüber hinaus stößt David Niehues als Technischer Direktor mit Fokus auf Strukturen, Prozesse und Digitalisierung dazu.

„Wir haben lange nach den richtigen Persönlichkeiten gesucht und sind überzeugt, mit Jan und David die ideale Besetzung gefunden zu haben“, so Geschäftsführer Sport Ole Kittner, „beide bringen nicht nur eine hohe fachliche Expertise in zentralen Bereichen des Sports mit, sondern sind dem Klub und der Stadt Münster eng verbunden. Mit ihnen verteilen wir Verantwortung auf mehrere Schultern und schaffen klare Kompetenzbereiche – ein entscheidender Schritt, um den SCP langfristig erfolgreich aufzustellen.“