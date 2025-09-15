Menü Suche
Kommentar 7
Gladbach bereitet sich auf Seoane-Abgang vor

von Luca Hansen - Quelle: Sky | Bild
Eugen Polanski an der Seitenlinie @Maxppp

Borussia Mönchengladbach hat für den Fall einer Entlassung von Gerardo Seoane schon einen Nachfolgekandidaten in der Hinterhand. Wie ‚Sky‘ berichtet, denken die Fohlen über Eugen Polanski nach. Der ehemalige Mittelfeldspieler betreut derzeit die Reserve der Gladbacher und könnte entsprechend befördert werden. Kein Thema ist der ‚Bild‘ zufolge dagegen eine Rückholaktion von Marco Rose.

Seoane steht am Niederrhein spätestens seit der gestrigen 0:4-Niederlage gegen Werder Bremen arg in der Kritik. Derzeit tagen die Verantwortlichen über einen Rauswurf des Übungsleiters, eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
