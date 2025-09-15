Menü Suche
Doppelter Paukenschlag: Bochum feuert Hecking & Dufner

Der Saisonstart des VfL Bochum hat tiefe Spuren hinterlassen. Für Dieter Hecking und Dirk Dufner geht es nicht weiter.

von Luca Hansen - Quelle: vfl-bochum.de
Dieter Hecking wurde entlassen @Maxppp

Vor der Saison galt der VfL Bochum als Bundesliga-Absteiger zumindest als erweiterter Favorit auf den Aufstieg. Der Saisonstart mit nur drei Punkten aus fünf Spielen holte den VfL aber schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Nun haben die Verantwortlichen die Reißleine gezogen.

Wie die Bochumer bekanntgeben, wird Cheftrainer Dieter Hecking mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Neben dem Coach muss auch Geschäftsführer Sport Dirk Dufner seine Koffer packen. U19-Coach David Siebers wird vorerst das Training leiten.

VfL Bochum 1848
#meinVfL trennt sich von Geschäftsführer Sport Dirk #Dufner und Cheftrainer Dieter #Hecking

Infos hier:
Erst im Mai hatte man den Vertrag von Hecking trotz akuter Abstiegsnot unabhängig von der Ligazugehörigkeit verlängert. Die Entlassung von Dufner ist auch ein Zeichen, dass die Verantwortlichen mit der Sommertransferphase nicht zufrieden waren. Neben dem Cheftrainerposten wird nun also auch ein neuer starker Mann für die operativen Geschicke gesucht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
