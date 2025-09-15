Menü Suche
UEFA Champions League

Nächster BVB-Schock: Anselmino fällt aus

von Luca Hansen - Quelle: bvb.de
1 min.
Anselmino sucht Anspielstationen @Maxppp

Die Abwehrsorgen bei Borussia Dortmund werden immer größer. Wie die Schwarz-Gelben mitteilen, steht Aarón Anselmino (20) nicht im Kader für das morgige Champions League-Spiel gegen Juventus Turin (21 Uhr). Zuvor hatte sich auch Mittelfeldspieler Pascal Groß krankheitsbedingt abgemeldet.

Borussia Dortmund
✈️🇮🇹 Unser Kader für das Auswärtsspiel in Turin ⭐️

ℹ️ Aaron Anselmino fehlt aufgrund von muskulären Problemen.

#UCL #JuveBVB
Damit muss Trainer Niko Kovac ein weiteres Mal im Abwehrzentrum improvisieren. Beim 2:0-Sieg am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim lief der nominelle Außenverteidiger Julian Ryerson (27) in der Innenverteidigung auf. Eine weitere Option ist Youngster Filippo Mane (20). Nico Schlotterbeck (25) und Niklas Süle (30) fehlen weiter verletzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
