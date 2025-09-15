Nächster BVB-Schock: Anselmino fällt aus

Die Abwehrsorgen bei Borussia Dortmund werden immer größer. Wie die Schwarz-Gelben mitteilen, steht Aarón Anselmino (20) nicht im Kader für das morgige Champions League-Spiel gegen Juventus Turin (21 Uhr). Zuvor hatte sich auch Mittelfeldspieler Pascal Groß krankheitsbedingt abgemeldet.

Damit muss Trainer Niko Kovac ein weiteres Mal im Abwehrzentrum improvisieren. Beim 2:0-Sieg am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim lief der nominelle Außenverteidiger Julian Ryerson (27) in der Innenverteidigung auf. Eine weitere Option ist Youngster Filippo Mane (20). Nico Schlotterbeck (25) und Niklas Süle (30) fehlen weiter verletzt.