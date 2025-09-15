Inter: Sommer vor der Ausbootung

Bei Inter Mailand steht Yann Sommer (36) kurz davor, seinen Status als Nummer eins zu verlieren. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ plant Trainer Christian Chivu schon für das Champions League-Spiel am Mittwoch (21 Uhr) bei Ajax Amsterdam einen Wechsel zwischen den Pfosten. Josep Martínez (27) soll Sommers Platz einnehmen.

Ferner führt die Zeitung aus, dass die Nerazzurri damit die Post-Sommer-Ära einläuten könnten. Der Vertrag des Schweizers läuft im kommenden Sommer aus und er werde die Domstädter verlassen. Anlass für den Wechsel ist die schwache Partie gegen Juventus Turin (3:4), bei der Sommer gleich mehrfach nicht gut aussah. Martínez, der vor vier Jahren für RB Leipzig gegen den FC Brügge (5:0) sein erstes und einziges Spiel in der Königsklasse absolvierte, soll als potenzielle neue Nummer eins getestet werden.