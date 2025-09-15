Gladbach entlässt Seoane – prominentes Trio im Gespräch

Sportvorstand Roland Virkus musste sich nach der 0:4-Niederlage gegen Werder Bremen eingestehen, dass das Projekt Gerardo Seoane gescheitert ist. Seit saisonübergreifend zehn Spielen ist Borussia Mönchengladbach ohne Sieg, nun wurde die Konsequenz gezogen.

Die Fohlen trennen sich mit sofortiger Wirkung vom Schweizer Übungsleiter. Das ist das Ergebnis einer mehrstündigen Krisensitzung am Montag. Heute Vormittag hatte der 46-Jährige noch das Spielerersatztraining geleitet.

„Nach einer intensiven Aufarbeitung unseres Saisonstarts sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass wir eine Änderung auf der Position des Cheftrainers vornehmen müssen“, so Roland Virkus, Borussias Geschäftsführer Sport, „nach nun saisonübergreifend zehn Bundesligaspielen ohne Sieg ist bei uns der Glaube geschwunden, dass der Umschwung mit Gerardo gelingen kann.“

Präsident Rainer Bonhof ergänzt: „Gerardo hat die Mannschaft in einer schwierigen Situation übernommen, ist den Weg des Klubs mitgegangen, hat den Entwicklungsprozess der Mannschaft angeschoben und hat sie stabilisiert. Allerdings war das Ende der Saison nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben und der Start in diese Spielzeit ebenfalls nicht. Der Schritt, nun einen neuen Impuls zu setzen, ist der richtige. Wir danken Gerardo für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm beruflich und privat alles Gute.“

Einige Nachfolgekandidaten gibt es bereits. Unter anderem über U23-Coach Eugen Polanski wird nachgedacht. Wie der ‚kicker‘ ergänzt, sind auch die aktuell vereinslosen Urs Fischer (zuletzt Union Berlin), Pellegrino Matarazzo (zuletzt TSG Hoffenheim) und Martin Demichelis (zuletzt CF Monterrey) ein Thema am Niederrhein.