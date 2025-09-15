Bundesliga
RB Leipzig: Schlager-Diagnose ist da
Den 1:0-Erfolg gegen den FSV Mainz 05 muss RB Leipzig gleich doppelt bezahlen. Neben Antonio Nusa (20), der sich den Unterarm gebrochen hat und gegen den 1. FC Köln sicher ausfällt, wird auch Xaver Schlager den Sachsen in nächster Zeit nicht zur Verfügung stehen. Leipzig teilt mit, dass sich der Österreicher eine Muskelverletzung in der rechten Wade zugezogen hat.
Wie lange Schlager damit ausfallen wird, ist noch unklar. Der 27-Jährige war in den vergangenen Jahren immer wieder verletzungsgeplagt und riss sich in seiner Karriere schon zweimal das Kreuzband. Gegen Mainz musste der Linksfuß nach 32 Minuten ausgewechselt werden, Ezechiel Banzuzi (20) kam für ihn in die Partie.
