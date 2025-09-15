Umtiti sagt „au revoir“

Samuel Umtiti hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Mit sofortiger Wirkung beendet der 31-jährige Innenverteidiger seine Karriere. Dies verkündet Umiti via Instagram. „Nach einer intensiven Karriere mit Höhen und Tiefen ist es an der Zeit, Abschied zu nehmen. Ich habe alles mit Leidenschaft gegeben und bereue nichts. Ich möchte allen Vereinen, Präsidenten, Trainern und Spielern danken, mit denen ich zusammenarbeiten durfte“, so die Botschaft des Franzosen.

In seiner Karriere hatte Umtiti immer wieder mit heftigen Verletzungen zu kämpfen, sein letztes Pflichtspiel absolvierte der Weltmeister von 2018 vor etwas weniger als zwei Jahren für den OSC Lille. Zuvor stand der 31-fache Nationalspieler unter anderem sieben Jahre beim FC Barcelona unter Vertrag, wurde aber auch bei den Katalanen immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Seit Sommer ist Umtiti vereinslos.