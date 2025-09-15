Zetterers klare Worte zum Konkurrenzkampf mit Santos

Michael Zetterer sieht dem Konkurrenzkampf mit dem genesenen Kauã Santos (21) gelassen entgegen. Auf der Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel am Donnerstag (21 Uhr) gegen Galatasaray verwies der 30-Jährige auf sein gutes Verhältnis mit dem Brasilianer: „Ich verstehe mich sehr gut mit Kauã. Ein gutes Miteinander, wovon alle profitieren, ist mir sehr wichtig, sodass alle besser werden können und dürfen. Dass das vorhanden ist, war für mich ausschlaggebend.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zetterer war erst im Sommer von Werder Bremen zu Eintracht Frankfurt gewechselt und hütete zum Bundesligastart den Kasten der Adlerträger. Santos scharrt nach seinem Kreuzbandriss aber mit den Hufen und will den Platz zwischen den Pfosten zurückerobern.