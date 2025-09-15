Fermín: Keine Zweifel an Barça-Zukunft

Fermín López verliert keinen Gedanken an einen Abschied vom FC Barcelona. „Ich habe nie daran gezweifelt, hier zu sein. Ich wollte schon immer hier sein und werde dafür kämpfen, noch viele Jahre zu bleiben“, sagte der Offensivspieler nach seinem gestrigen Doppelpack gegen den FC Valencia (6:0) gegenüber der ‚Marca‘, „es gab immer Spekulationen, das gehört zum Fußball dazu. Ich war sehr gelassen und bin sehr froh, weiterhin hier zu sein.“

López spielt damit wohl auf das kolportierte Interesse des FC Chelsea an. Die Blues sollen im Transfermarkt-Endspurt bis zu 58 Millionen Euro Ablöse in Aussicht gestellt haben. Barça-Coach Hansi Flick wollte den Spielgestalter ohnehin nicht abgegeben, erklärte den 22-Jährigen ebenso wie Eric García (24) als unverkäuflich.