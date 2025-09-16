FC Bayern: Jackson-Zukunft schon besiegelt?

Auf den allerletzten Drücker gelang es dem FC Bayern doch noch, die Verpflichtung von Nicolas Jackson (24) einzutüten. Wegen einer Verletzung von Liam Delap (22) hatte der FC Chelsea die vereinbarte Leihe zunächst abbrechen wollen. Schlussendlich holten die Blues aber Marc Guiu (19) von seinem Gastspiel beim AFC Sunderland frühzeitig zurück und gaben Jackson deshalb grünes Licht.

Dass im kommenden Sommer die Kaufpflicht über 65 Millionen Euro greift, scheint nahezu ausgeschlossen, müsste der im Winter beim Afrika-Cup teilnehmende Angreifer doch 40 Spiele über mindestens 45 Minuten für den deutschen Rekordmeister bestreiten – DFB-Pokaleinsätze ausgenommen.

Trotzdem beabsichtigt Jackson nach Informationen der ‚Daily Mail‘ nicht, nach London zurückzukehren. Gegenüber ‚Canal+‘ bestätigt Diomansy Kamara, der Berater des Senegalesen, dass er sich ein solches Szenario „definitiv nicht“ vorstellen könne.

Bayern-Verbleib geplant

„Bei Chelsea ist das Verhältnis mit (Enzo, Anm. d. Red.) Maresca nicht das beste. Aber wir wollen kein böses Blut, weil Chelsea ihm überhaupt erst ermöglicht hat, europäisches Niveau zu erreichen“, führt Kamara aus, der sich sicher ist, dass Jackson unabhängig von der Kaufpflicht in München bleiben wird.

„Wir wollen eine gute Saison mit Bayern haben und schauen danach, was das Beste für ihn ist“, so der 44-jährige Ex-Profi, „ Bayern ist seine Priorität. Es wird eine erfolgreiche Zusammenarbeit über einen kurz-, mittel- und langfristigen Zeitraum sein.“ Dafür bräuchte es aber voraussichtlich eine alternative Lösung zwischen den Klubs, die am morgigen Mittwochabend (21 Uhr) zum Champions League-Auftakt übrigens aufeinandertreffen werden.