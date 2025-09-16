Menü Suche
BVB: Klartext zu Guirassy-Gerüchten

von Tobias Feldhoff - Quelle: WAZ
Serhou Guirassy nach einem Treffer @Maxppp

Serhou Guirassy (29) hat im Sommer keine Anstalten gemacht, seine Ausstiegsklausel in kolportierter Höhe von rund 70 Millionen Euro zu ziehen. Dies versichert Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl im Interview mit der ‚WAZ‘. „Ich kann Ihnen sagen, dass im Sommer kein einziges Gespräch mit Serhou oder seinem Berater stattgefunden hat, das darauf abzielte, den Verein zu verlassen. Er möchte mit dem BVB erfolgreich sein und das strahlt er jeden Tag aus.“

Noch Anfang August hatten Gerüchte die Runde gemacht, Guirassys Berater würden den treffsicheren Angreifer aktiv bei anderen Klubs anbieten. Wirklich konkret wurde es allerdings nicht. Vertraglich ist Guirassy noch bis 2028 an den BVB gebunden. In dieser Saison stehen (inklusive Klub-WM) schon wieder neun Treffer aus ebenso vielen Pflichtspielen zu Buche.

